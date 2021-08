Laura Prepon abandona iglesia de Tom Cruise y John Travolta

La actriz de That’s 70 show le da la espalda a la Cienciología, y dice que desde hace 5 años no practica sus preceptos.

La actriz Laura Prepon le ha dado la espalda a la cienciología.

La estrella de Orange is the New Black solía ser miembro de la controvertida iglesia, pero insiste en que ya no es una ciencióloga en ejercicio.

“Siempre he tenido una mente muy abierta, incluso desde que era niña”, dice Laura en una nueva entrevista. “Fui criado como católica y judía. He rezado en iglesias, meditado en templos. He estudiado la teoría china de los meridianos. No he practicado la Cienciología en cerca de cinco años y ya no es parte de mi vida “.

Ella no ofreció ninguna razón de por qué se fue.

El esposo actor de Prepon, Ben Foster, también ha estado vinculado a la Cienciología, pero no se sabe si todavía es miembro activo de la iglesia, que cuenta con John Travolta y Tom Cruise como fieles devotos.