Le proponen matrimonio a Cynthia Klitbo

En plena pandemia, un hombre le propuso matrimonio, y le prometió que no le faltará nada ante la crisis.

Cynthia Klitbo revela que en plena pandemia, un hombre le propuso matrimonio, y le prometió que no le faltará nada ante la cisis económica.

La actriz mexicana dijo para el programa ‘Ventaneando’: “Me dijo: ‘usted cásese conmigo reina, no le va a faltar nada’, no supe qué contestarle, y pensé: ‘¿estará guapo?’” dijo entre risas, y agregó: “No hay quinto malo y he recibido varias propuestas matrimoniales. A mí me da pena, porque no sé si le pido una foto se vaya a ofender”.

Cynthia al igual que millones de personas, no sólo en México sino el en mundo, está sorteando la crisis económica, y asegura que no le ha faltado comida en su mesa para su hija y para ella, pero de ser así, nada la detendría y hasta limpiaría casas para obtener ingresos:

“Pareciera que por limpiar casas una fuera menos persona. Si yo tendría que hacerlo lo hiciera con gusto. Haría lo que fuera porque a mi hija no le falte nunca el plato en la mesa”.