La estrella de ‘Girls’ era adicta al medicamento controlado Clonazepam, y cumple dos años sin consumirlo.

La actriz Lena Dunham celebra dos años de estar “limpia y sobria”, con un recordatorio de que es un “milagro” que “no se puede dar por sentado”.

La creadora y actriz de “Girls” reflexionó sobre sus dos años de sobriedad después de abandonar el medicamento contra la ansiedad Clonazepam, a través de una publicación de Instagram.

La joven de 33 años celebró el hito al compartir una selfie de sí misma sonriendo a la cámara, mientras cuenta como ha sido su viaje en la leyenda.

“Es un milagro que no puedo dar por sentado, no importa cuánto lo intente”, comenzó.

“Hace dos años no pensé que necesitaba estar sobria. Pero una voz tranquila dentro de mí dijo: “déjalo por un momento” y luego otras voces más fuertes me ayudaron a seguir así. Para esas voces, saben quién eres, y gracias x infinito ”, agregó.

La actriz continuó: “Mi corazón late con fuerza pensando en quién era hace dos años. Tenía miedo de cambiar, pero lo que realmente sucedió es que volví a ser yo misma, un yo joven y despreocupado, un yo que tenía una intención clara y una acción audaz y, sobre todo, libre. Sabemos, ahora más que nunca, que todos necesitamos ser libres “.

Si bien Dunham dice que su vida no es perfecta desde el gran cambio, siente que tomó la decisión correcta al volverse sobria.

“Cuando estaba sobria por primera vez, la gente a menudo me decía que era la mejor opción que habían tomado, y estaban más orgullosos. Eso parecía una locura: ¿NO hacer algo era lo mejor que había hecho? Pero tenían razón: no usar y eliminar el secreto y la autolesión de mi repertorio, me ha dado una vida más allá de mis sueños más salvajes ”, dijo a sus seguidores. “No porque sea perfecto, sino porque es realmente mío”, señaló.

La actriz concluyó la nota alentando a aquellos que pueden estar lidiando con problemas de adicción a buscar ayuda, escribiendo: “Hay ayuda real disponible para las personas que sienten que están más allá de la esperanza. Mucha gente te está esperando a través de un puente inestable pero probado con el tiempo”.

Dunham habló por primera vez sobre sus dificultades con el Klonopin durante un episodio de 2018 del podcast de Dax Shepard “Armchair Expert”, en el que dijo que comenzó a tomar el medicamento después de que su ansiedad la detuviera de sus actividades diarias y obstaculizara su trabajo.