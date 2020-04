Leonardo DiCaprio y Robert de Niro ofrecen un “pequeño papel” en nueva película

La oportunidad se dará quienes se sumen a la iniciativa AllInChallenge, y donen en una recaudación para el Covid-19.

Leonardo DiCaprio y Robert de Niro ofrecen un ‘pequeño papel’ en una cinta de Martin Scorsese a quienes se sumen a la iniciativa AllInChallenge, y donen en una recaudación para el Covid-19.

Ambos actores protagonizan el próximo filme del citado cineasta titulado ‘Killers of The Flower Moon’ que trata sobre los asesinatos de indígenas en la década de los años 20’s. La propuesta de estas estrellas de la pantalla es: “Si alguna vez te has preguntado cómo es trabajar con el gran Martin Scorcesse, ésta es tu oportunidad”.

Es una invitación muy tentadora a quienes han soñado con actuar con estas personalidades de Hollywood, y lo único que tienen que hacer es aportar un donativo para paliar las necesidades de las clases menos favorecidas que enfrentan esta terrible pandemia.

El ganador del papel también tendrá la oportunidad de almorzar con De Niro, Scorcesse y DiCaprio, además de asistir al estreno de la película.