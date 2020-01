Leonardo DiCaprio y Robert De Niro protagonistas de nueva película de Martin Scorsese

Las estrellas de Hollywood protagonizarán “Killers Of The Flower Moon”, según se reveló en los SAG Awards.

Las estrellas de Hollywood Leonardo DiCaprio y Robert De Niro protagonizarán la próxima película del cineasta maestro de Hollywood Martin Scorsese, “Killers Of The Flower Moon”.

Las dos estrellas se han asociado con Scorsese varias veces individualmente, y aparecieron en el cortometraje de 2015 de Scorsese “The Audition”, interpretando versiones ficticias de sí mismos. Esta será la primera vez que los actores coprotagonizan el largometraje dirigido por Scorsese.

DiCaprio estuvo en el escenario de los Premios SAG 2020 para presentar el Premio al Logro de la Vida a De Niro. En el evento, DiCaprio anunció que trabajaría con De Niro en la próxima película de Scorsese, informa ew.com.

Basado en el exitoso libro de no ficción de David Grann de 2017, “Killers Of The Flower Moon” cuenta la historia de los asesinatos de Osage en la década de 1920, cuando varios nativos americanos de la Nación Osage fueron asesinados después de que se descubrieran depósitos de petróleo debajo de sus tierras de Oklahoma. Los asesinatos llevan al FBI a investigar.

El guión ha sido realizado por Eric Roth, conocido por películas como “A Star Is Born” y “Forrest Gump”.

El rodaje de la película está programado para abrir en Oklahoma en la primavera.