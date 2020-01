Louis Tomlinson estaba furioso cuando supo que One Direction se estaba separando

El cantante no entendía en aquel momento porqué lo drñastica de la decisión, y pensaba que con un descanso era suficiente.

Louis Tomlinson ha confesado que se puso “furioso” cuando descubrió que One Direction se estaba separando.

El cantante miembro del grupo que encabezó las listas de éxitos de 2010 a 2016, cuando la banda anunció un paréntesis indefinido, y revela que estaba “amargado y enojado” cuando escuchó la noticia.

“Estaba jodidamente furioso al principio”, recuerda. “Estábamos trabajando muy duro, la gente ha dicho que trabajaba demasiado, pero no trabajábamos demasiado, eso es exactamente lo que sucede cuando eres una banda de ese tamaño, aunque entiendo. Pensé que me había preparado mentalmente para un descanso, pero me golpeó duro …”

“Aproximadamente una semana después, me senté allí pensando: ‘Golpea mientras el hierro está caliente’, pero no estaba listo”, agrega. “Estaba amargado y enojado, no sabía por qué no podíamos continuar. Pero ahora, aunque no entiendo completamente las razones individuales de todos, las respeto”.

Para Tomlinson, sin embargo, un descanso de un año habría sido suficiente.

“Si fuera por mí, sí, tal vez hubiera dicho:’Tengamos un año libre’… Estoy seguro de que existe una mejor analogía, pero es un poco como cerrar Coca-Cola. No dices: ‘Bien, vamos a colgar las botas sobre eso’, porque es algo enorme”.