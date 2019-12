Liam Gallagher dice que ‘Oasis’ no sacó ningún disco “realmente bueno”

“Estábamos bien, éramos mejores que muchos idiotas, pero no estábamos empujando los límites”…

El cantante Liam Gallagher no cree que su banda de rock inglesa, ‘Oasis’ fuera genial.

Gallagher estuvo en el grupo de rock con su hermano Noel Gallagher de 1991 a 2008. La banda se separó en medio de las tensiones entre los dos, pero Liam no cree que hubieran durado mucho más, incluso sin su rivalidad entre hermanos, informa aceshowbiz.com.

“Creo que podríamos haber sacado un buen álbum pero … cuánto tiempo estuvimos juntos. Es como cualquier cosa, se vuelve cansado en algún momento. Noel había calmado un poco su fiesta, convertido en un poco de Victor Meldrew (viejo personaje de televisión británico gruñón), mientras que todos todavía estábamos pasando un buen momento …”, Liam le dice a la revista Mojo.

Añadió: “Entonces, tal vez acababa de tener suficiente y necesitaba un descanso. Sabes, no éramos ese maldito rey de todos modos”.

“Estábamos bien, éramos mejores que muchos idiotas, pero no estábamos empujando los límites, no éramos Pink Floyd o The Beatles”. No hicimos discos realmente buenos, solo éramos una buena banda”.

El cantante tampoco cree que parte de la música de la banda resista el paso del tiempo.

Él dijo: “Siempre me encantó Live Forever,Champagne Supernova, obtuve un punto débil para Supersonic porque fue el primero y todavía suena bastante bien. Algunos de ellos no han envejecido bien. Seré honesto, lo escucharé algún día y diré: ‘Apaga eso’. Oasis fue un momento en el tiempo”.