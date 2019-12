Liam Hemsworth y Rebel Wilson están en problemas legales

Los actores han sido demandados por agencias de fotografía por publicar imágenes no autorizadas en sus cuentas de Instagram.

Los actores Liam Hemsworth y Rebel Wilson, han sido demandados por compartir fotografías de paparazzi en sus cuentas de Instagram.

Según Splash News, Hemsworth infringió sus derechos en una fotografía detrás de escena de él en el plató de la película que vendió a The Daily Mail el año pasado.

La fotografía fue publicada en el feed de Instagram de Hemsworth en julio de 2018 y en junio de 2019, la primera publicación promocionando la película en sí, y la segunda para alentar a los fanáticos a votar por ella en los premios Teen Choice, informa hollywoodreporter.com.

Splash dijo que la infracción fue intencional y, por lo tanto, Hemsworth debería pagar daños legales de hasta US$ 150,000 por cada uso no autorizado, más otros US$ 25,000 por eliminar la marca de agua.

El mismo abogado el mismo día en el mismo tribunal demandó a Wilson en nombre de Xposure Photo Agency. Wilson está siendo demandada por fotografías del conjunto de “The Hustle” que se publicaron en sus cuentas de Instagram y Twitter en abril de 2018.

Xposure argumentó que la naturaleza detrás de escena de las imágenes las hace valiosas, a menos que los millones de fanáticos de la estrella las vean en las redes sociales. Esta demanda busca los mismos daños legales por supuesta infracción intencional y eliminación de marca de agua.