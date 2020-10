Lili Reinhart critica a los trolls que critican su aumento de peso

La actriz criticó a aquellos que “averguenzan” a las mujeres con inseguridad en su cuerpo, que se divierten con el dolor y sufrimiento de otras personas.

Lili Reinhart dejó a los trolls en estado de shock después de que recurrió a las redes sociales y los criticó a todos por “avergonzar a las mujeres con inseguridad en su cuerpo”, que se divierten con el dolor y sufrimiento de otras personas.

La estrella de Riverdale recurrió a Twitter para poner fin al acoso incesante al que está siendo sometida y escribió: “Si has aumentado de peso durante esta pandemia, como yo y millones de personas más, debes saber que no necesitas justificar la forma en que te miran. No necesitas ‘explicarlo’ a otras personas”.

Los ataques en Twitter tampoco terminaron, la actriz publicó más tarde otra réplica pública a los internautas cuando escribió: “Cualquiera que comente sobre tu aumento de peso es increíblemente inseguro. La gente segura y sensata no insulta a los demás “.

Reinhart terminó su colección de tweets con una nota que decía: “Recuerda que la próxima vez que una persona al azar sienta la necesidad de comentar sobre tu apariencia. Acepta que están lidiando con sus propias inseguridades. Y sigue adelante con amor “.