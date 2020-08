Lili Reinhart se sintió muy insegura al filmar escena en ropa interior

La actriz admite que temía quitarse la ropa ante la cámara en el seriado ‘Riverdale’.

La actriz Lili Reinhart luchó contra problemas de positividad corporal cuando tuvo que filmar una escena de ropa interior para Riverdale la temporada pasada.

La joven de 24 años no tuvo que usar nada más que un sostén y bragas en la escena de la que tanto se habló y admite que temía desnudarse frente a la cámara.

“Me sentí muy insegura sobre esa escena. Realmente, realmente no quería hacerlo. No le dije a nadie esto”.

“No me presionaron para hacerlo. Lo hice porque era mi trabajo. Pero me sentí mal por haberlo hecho. Realmente lo hice.”

Lili admite que su propia defensa de la positividad corporal la ayudó a avanzar en la escena, y agregó: “No puedo predicar la positividad corporal si no la practico. Entonces, incluso si no me siento increíble con mi cuerpo, sentí que era importante para mí hacer la escena de todos modos en sostén y ropa interior, para que la gente pudiera ver mi cuerpo como era.

“Lo hice por las personas que sienten que necesitan verse de cierta manera”, añadió.