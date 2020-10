Lily Allen lanza su propio ‘juguetito’ para mujeres

La cantante presentó el aparato llamado Liberty, desarrollado en asociación con la marca Womanizer Global…

Lily Allen está lanzando su propio juguete sexual en asociación con la marca especializada Womanizer Global.

Durante el lanzamiento del insólito producto, la cantante confesó que tuvo su ‘despertar sexual’ a los 20 años, y confiesa que su matrimonio anterior no funcionó porque le daba vergüenza decirle a su pareja lo que le gusta en la intimidad.

La cantante de Smile, que recientemente se casó con la estrella de Stranger Things, David Harbour, insiste en que está ‘muy feliz y enamorada’ de su esposo, y se siente empoderada cuando se trata de ‘comunicar’ lo que quiere y necesita en la cama.

Ella dijo en una plática con la presentadora Miquita Oliver:

“Gran parte de ese viaje no tuvo que ver con el deterioro de mi último matrimonio. Definitivamente tuve una especie de despertar sexual después de los 20 años. Y no culpo a mi exmarido; no fue su culpa. Fue mi culpa, porque no lo hice (…) no pude hablar de mis necesidades y deseos, y luego se acabaron las cosas. Definitivamente no quiero que esto vuelva a pasar. Estoy muy feliz y apasionada en esta nueva relación y la comunicación en todos los ámbitos es importante”, justifica.

Y la cantante de 35 años confiesa que le gusta condimentar las cosas en la cama:

“No es algo a lo que estamos acostumbrados, ya sabes. Los hombres pueden sentirse menos hombres si quieres usar un juguete sexual. Creo que es empoderador y creo que si puedes hablar de ello de una manera que no sea, ‘Mira, esto es para reemplazarte y lo que no puedes hacer’, y a cambio decir ‘Vamos a divertirnos lo más posible’… ”, explica.

Sobre el producto, comentó: “Estoy muy emocionada de revelar algo en lo que he estado trabajando con una de mis marcas favoritas, @womanizerglobal … ¡Mi propio juguete sexual! Liberty está disponible en todas partes ahora. Womanizer ha cambiado mi vida y yo Quería compartir mi experiencia. Las mujeres no deben avergonzarse de su sexualidad, y todos merecemos nuestro placer. ¡Espero que este juguete te ayude a hacer eso!”, sugiere.