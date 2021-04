Lily James sale con el roquero Michael Shuman

La pareja ha oficializado su relación , y no se escondió para ser fotografiada tomada de la mano.

Lily James aparentemente confirmó que está saliendo con el rockero Michael Shuman, de 35 años, después de que fueron vistos caminando de la mano esta semana en Los Ángeles.

La actriz y músico británico de Queens of the Stone Age fueron fotografiados mientras conocían a sus padres.

No se sabe cuánto tiempo lleva saliendo la pareja, pero se vincularon por primera vez en febrero pasado, luego de que algunos medios aseguraran que fueron sorprendidos besándose afuera de un hotel en Inglaterra, donde ella estaba filmando ‘What’s Love Got to Do With It?’, su nuevo proyecto cinematográfico.

El nuevo romance llega casi seis meses después de que la estrella de Yesterday se viera envuelta en un escándalo al salir con su colega casado, Dominic West.

La pareja llegó a los titulares después de que se los viera luciendo cómodos en Roma, Italia, y Dominic regresó rápidamente a casa con su esposa, la aristocrática e irlandesa paisajista Catherine FitzGerald.

Cuando se le pidió que comentara las fotos durante una conferencia de prensa para su película en Netflix, Rebecca, el año pasado, Lily respondió: “Este no es el momento para que yo haga esto, pero agradezco tu pregunta”.