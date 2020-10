Lisa Kudrow perdió el sentido del humor cuando nació su hijo

La exactriz de Friends asegura que todo cambió con el nacimiento de Julian, porque ella se tornó más sensible…

La artista de 57 años, que es madre de Julian, ahora de 22 años, con su esposo Michel Stern, descubrió que sus prioridades cambiaron por completo con la maternidad y admitió que es ‘un poco triste’ que haya dejado de encontrar muchas cosas tan divertidas como solía hacerlo.

Hablando sobre este tema con la revista Candis, la intérprete de Phoebe Buffay, comentó:

“Cuando me convertí en madre, todo cambió. En el instante en que llegó mi hijo, pensé: ‘Oh, está bien, ahora lo entiendo. Nada más será tan importante como esto’… Y mi perspectiva sobre la vida también cambió. Una cosa que me parece un poco triste es que muchas cosas que me parecían divertidas antes dejaron de ser divertidas después de Julian, y había muchas cosas en la televisión y en las películas que no podía mirar más.”, recuerda.

“Cualquier tipo de programa médico con niños que terminan en la sala de emergencias, cualquier cosa que involucre niños que se lastiman… no puedo ver… Antes, podía ver películas como ‘Sophie’s Choice’ y ‘Schindler’s List’, ni siquiera podía comenzar a verlas ahora. ¡Supongo que me volví sensible!”, justifica.

Sobre el hecho de no haber tenido más hijos, Kudrow explica que tampoco su hijo Julian quería un hermano.

“Él está realmente feliz por eso. Incluso cuando era un niño, lo tenía claro: ‘No quiero un hermano o una hermana’. Incluso si ves a un niño lindo y dices: ‘Oh, eso es un niño realmente lindo, no.’ No quiero un hermano o una hermana’… ahora está en sus 20 años y todavía dice: ‘Quiero agradecerte porque no quería un hermano o una hermana’.”, señala.