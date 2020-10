Lizzo todavía se preocupa por las personas que se fijan en sus medidas

La cantante afirma que prefiere ser reconocida por su música y sus creencias, en lugar de ser reconocida por su tamaño.

Lizzo fue entrevistada por David Letterman para su programa de Netflix ‘My Next Guest Needs No Introduction’, y confesó que todavía se preocupa por las personas que se fijan en su tmaño.

La cantante de Good as Hell ha promovido la positividad sobre su cuerpo desde que llegó a la cima, pero ahora revela que prefiere ser reconocida por su música y sus creencias, en lugar de ser reconocida por su tamaño.

Hablando con David Letterman, Lizzo explicó: “Me molesta que la gente haya estado hablando o pensando en mi peso durante algún tiempo. No me gusta cuando me condenan por ello, y me molesta cuando me felicitan. Como, ‘¡Eres tan valiente!’. Piensan que es un cumplido decir que no me avergüenzo, ‘¿Pero por qué tengo que disculparme?’ “.

La cantante recuerda sentirse frustrada en un incidente específico:

“En 2014 estaba usando leotardos en el escenario, con dos mujeres regordetas también usando leotardos, y dije que me amaba, y la gente decía: ‘¿Cómo es valiente, cómo es valiente para amarse a sí misma? ¿Cómo puede ella?'”.

La artista de 32 años también afirmó que está ‘cansada de ser activista, de ser negra y gorda’ y, en cambio, quiere centrarse en su música y sus valores.

“Quiero ser activista porque soy inteligente, porque me preocupan las cosas, porque mi música es buena, porque quiero ayudar al mundo”, señala.

