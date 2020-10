Kanye West tiene un “archivo secreto” de la familia Kardashian

El rapero tiene información “muy privada y reveladora” de todos los miembros de la familia, en caso que necesite usarla durante su divorcio.

Kanye West puede en estas fechas estar bien con la familia Kardashian, luego de varios conflictos y comportamientos erráticos debido a su trastorno bipolar, pero según una fuente del tabloide The National Enquirer, el rapero se ha ‘protegido’ filmando momentos familiares privados, para usarlos contra en caso de divorcio.

Kim Kardashian recientemente les pidió públicamente a sus fans que simpatizaran con Kanye, quien lucha contra el problema de salud mental, pero la solicitud aparentemente fue ignorada por los tabloides.

Una fuente de la publicación calificó al cantante y candidato a la presidencia de Estados Unidos, de ‘astuto y loco’, ya que tiene un ‘diario secreto de divorcio’ que puede hacer temblar a su famosa familia.

“En el fondo sabe que en cualquier momento Kim puede querer divorciarse de él, por lo que comenzó a recopilar detalles humillantes sobre la familia para acabar con ellos algún día, si deciden hacerle lo mismo”, sugiere la fuente.

La revista afirma además que los archivos de West revelan todo ‘lo que es real y todo lo que es falso en Keeping Up With The Kardashians’, y eso incluye las relaciones de todos, desde Tristan Thompson, Scott Disick y Caitlyn Jenner.

“Kanye planea mostrar todos los oscuros secretos de la familia si alguien lo engaña”, dicen.