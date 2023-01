Lorena Herrera recuerda cómo fue el casting con Sergio Andrade

La cantante y actriz dijo que Gloria Trevi quien la recomendó…

En medio a las nuevas acusaciones contra Gloria Trevi, de abus0 de menores, resurgió la entrevista que Lorena Herrera concedió a Yordi Rosado hace ya un año, en donde recordó el casting que hizo hace mucho tiempo, con el productor Sergio Andrade.

La actriz y cantante señaló que fue Gloria Trevi, a quien conoció en un restaurante cuando tenía unos 18 años, quien se le acercó y la invitó a hacer un casting con Andrade y lo que le dijo la hizo temblar:

“Me dijo que venía con un gran productor y me acababa de ver… dijo que en el casting me iba a poner a actuar, a cantar y a bailar, ‘pero al final te tiene que ver sin ropa’. Ahí yo brinqué, ¿cómo?'».

Lorena afirma que, aunque estaba preocupada, decidió ir al casting que se llevó a cabo en un hotel de mala muerte:

“En un hotel horrendo, hice el casting y al final sí me lo pidió [que me quitara la ropa] y le digo que no y me puse a llorar», recuerda.

«Me dijo que iba a perder el trabajo si no lo hacía… me dio cosita, yo era medio salvaje, dije, ‘si este tipo me trata de tocar, aquí lo golpeo’”, dijo, señalando que Trevi estuvo todo el tiempo presente.

Lorena afirmó que después le ofrecieron un contraro, pero ella lo rechazó por causa de la reputación de Andrade. Jaime Moreno, quien fue su representante, le dijo:

«‘Él es un enfermo, voyerista, que le encanta ver’… por qué lo sabían, no sé”, señala.

Los comentarios de Lorena Herrera surgen justo cuando vuelven a tratar de incriminar a Gloria Trevi por el delito de abuso de menores.