Lorenzo Méndez reconoce que su relación con Chiquis Rivera no ha trminado

Lorenzo Méndez confiesa que su relación con Chiquis Rivera no ha llegado a su fin, y considera que la cantante es su víctima debido a sus problemas emocionales.

El intérprete dijo en entrevista con Lucho Borrego, panelista de ‘Suelta la Sopa’: “Se puede decir que fue víctima de mis cambios y de mi depresión. Yo quería como apagarme…no sé cómo explicarlo”.

Lorenzo dijo que Chiquis tiene dos caras, y que él se enamoró del rostro que no quiere reflectores, alejada del mundo de las celebridades, además confesó que ella fue un gran apoyo cuando él dejó la Original Banda El Limón, situación que sí le provocó una fuerte depresión.

Méndez aseguró: “No siento que el ciclo esté cerrado con ella”, y además dice lucha por ganarse un lugar sin la sobra de la banda donde fue vocalista, y sueña por ser reconocido por ser él mismo: “Quiero demostrarle al mundo quién es Lorenzo Méndez, no el vocalista de… no el que está casado con una reina que es Chiquis. Me perdí muchas cosas, pero mira, todo pasa por algo y necesitaba cerrar ciclos”.