Los hijos de Michael Jackson obtienen una ‘gran victoria’ contra el IRS

El IRS habría sobrevalorado los activos de Michael Jackson, habiendo colocado una gran carga de impuestos sobre su patimonio.

A los hijos de Michael Jackson se les ha otorgado una “enorme e inequívoca victoria” en la batalla legal de la herencia de su difunto padre con el IRS (Servicio de Impuestos Internos).

La demanda surgió de una discusión sobre cuánto valía el nombre y la imagen de Jackson en el momento de su muerte en 2009, con estimando US $ 161 millones por el patrimonio de Jackson y no US$ 2,105 como aseguraba el IRS, debido al daño causado a su reputación por acusaciones de abuso de menores.

El IRS había argumentado que el patrimonio de Jackson había pagado menos de su factura de impuestos en casi US$ 500 millones, y podría potencialmente deber US$ 200 millones adicionales en multas, debido a su estimación del valor de la estrella fallecida.

Sin embargo, el lunes, el juez Mark Holmes del Tribunal Fiscal de los Estados Unidos dictaminó que el nombre y la imagen de Jackson valía US$4.2 millones de dólares, afirmando: “Tenemos que buscar el valor de cada uno de los activos de Jackson. Reconocemos que el valor que les asignamos a partir del día de su muerte es mucho menor que su valor futuro bajo la administración de la propiedad.

“No emitimos ningún juicio en particular sobre lo que Jackson hizo o supuestamente hizo, pero debemos decidir cómo lo que hizo y se alega que hizo afectó el valor de lo que dejó”.

En respuesta al fallo de Holmes, John Branca y John McClain, co-ejecutores del patrimonio de Jackson, lo llamaron “una victoria enorme e inequívoca para los hijos de Michael Jackson”.

“Durante casi 12 años, el patrimonio de Michael ha sostenido que la valoración del gobierno de los activos de Michael el día de su fallecimiento fue escandalosa e injusta, que habría cargado a sus herederos con una obligación fiscal opresiva de más de US$700 millones de dólares”, dijeron. “Si bien no estamos de acuerdo con algunas partes de la decisión, creemos que expone claramente cuán irrazonable fue la valoración del IRS y proporciona un camino a seguir para finalmente resolver este caso de una manera justa y equitativa”.

La factura de impuestos del patrimonio ahora se basará en la cifra de US$ 4.2 millones decidida por el juez Holmes.

El juez Holmes también decidió el valor de la participación de Jackson en Sony / ATV Music Publishing, la compañía que controlaba millones de derechos de autor de canciones, incluida la mayoría del catálogo de los Beatles, y Mijac Music, otro catálogo de su propiedad.

El juez Holmes decidió que su valor total era de US$111.5 millones . (En 2016, Sony / ATV, ahora conocida como Sony Music Publishing, acordó pagar a los herederos de Jackson US$ 750 millones para comprar su parte de ese catálogo).