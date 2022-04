Lucero habla sobre posibilidad de hacer su bioserie

La actriz y cantante mexicana dice que no sabe si sería interesante una serie sobre su vida…

Durante entrevista con los medios, tras acudir al estreno de la obra “Te amo, eres perfecto, ahora cambia”, junto a su hija, Lucero comentó sobre la posibilidad de llevar su vida a una bioserie.

Al ser cuestionada, la actriz y cantante afirmó que, aunque su vida no tuvo escándalos, le gustaría verla representada en la televisión.

“Yo digo que sí, pero no sé, porque yo no sé si sea divertido”, afirma.

“Yo pienso que una historia mía sería una que no tiene tantos detalles, así que turbios, escandalosos. No hay drama y sí, no hay drama… pero bueno, yo confío y sé que hay historias de éxito muy buenas”, señala.