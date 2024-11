Lucero Mijares muestra su apoyo a Ángela Aguilar tras las críticas

La actriz y cantante expresó su admiración por la esposa de Christian Nodal y la invitó a no prestar atención a los comentarios negativos…

Lucero Mijares se solidarizó con Ángela Aguilar luego de que la joven cantante recibiera fuertes críticas en redes sociales debido a su matrimonio con Christian Nodal. En una reciente entrevista, la hija de Lucero Hogaza y Manuel Mijares expresó su preocupación por los ataques que ha sufrido la intérprete de «Dime como quieres».

«Es muy triste ver cómo atacan a una joven con tanto talento», comentó Lucero. «Ángela es una artista increíble y no merece estos comentarios negativos. Espero que ella no se deje afectar por todo esto».

La protagonista de «El mago» reconoció que la fama puede traer consigo críticas y ataques, pero enfatizó en la importancia de mantener una actitud positiva. «Yo también he pasado por momentos difíciles debido a los comentarios de la gente, pero he aprendido a no prestarles atención», compartió Lucero. «Espero que Ángela pueda hacer lo mismo».

La actriz aprovechó la oportunidad para expresar su admiración por Ángela y desearle mucho éxito en su carrera. «Me encantaría conocerla en persona y colaborar con ella algún día», aseguró.