Luisito Comunica se disculpa tras publicación machista

El youtuber admite que cometió un error tras compartir una fotografía en Instagram llena de misoginia.

Luisito Comunica hace una publicación que fue considerada como machista, y tras la lluvia de críticas, el youtuber se disculpa y acepta que fue un error.

El conocido youtuber publicó una foto en Instagram en la que posa mostrando una botella de mezcal que tiene la leyenda: “Tus nalguitas serán mías. Avisada estás” y al fondo se ve su novia mostrando su trasero vistiendo un minishort.

La publicación no hizo nada de gracia a la mayoría de las mujeres, y no tardaron en comenzar las críticas a Luisito, ya que les pareció fuera de lugar, de mal gusto y una abierta agresión al género femenino.

El youtuber no tuvo más remedio que disculparse, y a través de Twitter escribió: “Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar”.