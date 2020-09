Luisito Comunica sigue buscando crear polémica

Tras ser criticado por una publicación misógina anterior, el youtuber hace una nueva en el mismo sentido.

Luisito Comunica hace otra publicación que causa polémica, además de que no se consideró una disculpa sincera a una publicación misógina que compartió hace unos días.

Como se recuerda, la foto por la que el youtuber fue considerado ‘machista’, muestra el trasero de su novia Arianny Tenorio y él sosteniendo una botella de mezcal que dice: “Tus nalg%&$ serán mías”, lo que provocó una serie de críticas por cosiderar ofensiva, machista y de muy mal gusto esa imagen.

Para revertir esa ‘metida de pata’, Luisito publicó otra foto, pero el que posa ahora mostrando su trasero es él, y su novia sosteniendo la botella con la misma leyenda, y agregó la frase: ‘Avisado estoy’.

A muchos no les gustó la publicación del youtuber, y no la consideran una disculpa sincera, aunque otros seguidores lo tomaron con mucho humor, y dicen que no hay que tomar muy en serio lo que Luisito publica, pues es solo lo hace por ‘sana’ diversión.