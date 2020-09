Lupillo Rivera decide no remover tatuaje con el rostro de Belinda

El cantante dice que no se quitará el tatuaje que se hizo en el brazo “porque así empeñé mi palabra y mi palabra vale”.

Lupillo Rivera dice que a pesar de que su relación con Belinda se terminó, él no se quitará el tatuaje que se hizo en el brazo con el rostro de la cantante.

“Ese se tiene que quedar ahí porque así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que un día agarre pareja y me pide que me lo quite entonces ahí sí. Es otro tipo de respeto”, comentó el cantante.

El Toro del Corrido tuvo un fugaz romance con Belinda cuando ambos fueron coaches de ‘La Voz’, y ahora la rubia tiene una relación con el también cantante Christian Nodal, con quien comparte el panel de coaches del mencionado reality.

En una ocasión Belinda dijo que todavía no ha encontrado a su alma gemela, a lo que Lupillo comentó: “Pues que bueno que la muchacha finalmente encontró el amor. Yo creo que hay que dejarlos disfrutar del amor, disfrutar de su momento o de lo que vayan a durar, no sabemos. Les deseo lo mejor del mundo”.