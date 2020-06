Lupillo Rivera vuelve a los juzgados por causa de su ex

El cantante fue llamado como testigo por una demanda entre su ex Mayeli Alonso y su socia Daisy Cabral.

Lupillo Rivera tuvo que pisar nuevamente los juzgados, esta vez por un problema que tiene su ex Mayeli Alonso con su socia Daisy Cabral, ya que él fue uno de los principales promotores para que crearan ese negocio de venta de proteínas.

El cantante comentó: “Nos mandaron una citación ahí de la demanda entre ellas dos, y la verdad como yo fui el de la idea del negocio…pues haz de cuenta que me tuvieron que meter en esa plática…yo no quería hacer ninguna delcaración” dijo Lupillo a Diario Basta, pues ya no quiere intervenir en nada que tenga que ver con su ex esposa.

En 2017 Rivera también tuvo que ir a los tribunales, acusado de lesiones a un hombre en un casino de Las Vegas. Lupillo lo golpeó cuando el individuo hizo un comentario homofóbico acerca de los mexicanos, por lo que el artista no soportó la ofensa y le fracturó la mandíbula.