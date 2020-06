Alfredo Adame arma escándalo en nuevo programa de Laura Bozzo

El actor montó en cólera cuando se enteró que además de él, también era invitado su enemigo Carlos Trejo.

Se filtra un video en el que Alfredo Adame arma todo un escándalo durante la grabación del nuevo programa de Laura Bozzo, de donde se retira enfurecido.

Testigos aseguran que Alfredo se montó en cólera cuando se enteró que además de él, también era invitado Carlos Trejo, conocido por el cazafantasmas, por sus polémicos trabajos de investigación acerca de fenómenos paranormales, y quien tiene desde hace tiempo un severo problema personal con el actor, y ambos se han atacado sin misericordia, incluso han llegado a los golpes.

En el video publicado por Chisme No Like, se ve a Alfredo que se retira vociferando en contra de Laura y se quita el micrófono y lo avienta. Se aprecia que la productora Magda Rodríuez trata de calmarlo pero no logra hacerlo y Adame abandona el foro.