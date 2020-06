Angelina Jolie se ha enfocado en “mantener la calma” durante la cuarentena

La actriz ha hecho lo mejor por el bien de sus hijos en medio de la actual pandemia de coronavirus.

Angelina Jolie se ha estado “enfocando en mantener la calma” por el bien de sus hijos en medio de la actual pandemia de coronavirus.

La actriz ‘Maléfica’, que tiene a Maddox de 18 años, Pax de 16 años, Zahara de 15 años, Shiloh de 13 años y los gemelos Knox y Vivienne de 11 años, con su ex Brad Pitt, ha estado poniendo “toda su energía” en sus hijos para asegurarse de que no sientan ninguna “ansiedad” por parte de sus propias preocupaciones.

Ella dijo: “Como la mayoría de los padres, me concentro en mantener la calma para que mis hijos no sientan ansiedad por mí además de todo lo que les preocupa. Puse toda mi energía en ellos”.

Y Angelina dice que sus hijos les recuerda a diario “lo que es más importante”.

Agregó: “Al tener seis hijos, me recuerdan a diario lo que es más importante … Pero después de casi dos décadas de trabajo internacional, esta pandemia y este momento en Estados Unidos me han hecho repensar las necesidades y el sufrimiento dentro de mí … Es intolerable un sistema que me proteja pero que no proteja a mi hija, ni a ningún otro hombre, mujer o niño en nuestro país en función del color de la piel. Tenemos que avanzar más allá de la simpatía y las buenas intenciones hacia leyes y políticas que realmente aborden el racismo estructural e impunidad “.

Y con todas las protestas en todo el mundo en torno al movimiento Black Lives Matter, Angelina se alegra de ver que el mundo está “despertando”.

Ella le dijo a la revista Harper’s Bazaar UK: “Parece que el mundo se está despertando y la gente está forzando un ajuste de cuentas más profundo dentro de sus sociedades. Es hora de hacer cambios en nuestras leyes y nuestras instituciones, escuchando a los más afectados y cuyas voces han sido excluidas “.