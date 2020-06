Gwyneth Paltrow tiene ahora una “nueva perspectiva de vida”

La cuarentena le ha enseñado a Paltrow a desconectarse del trabajo , dormir más tiempo y convivir y conversar con sus hijos.

Gwyneth Paltrow dice que la cuarentena le ha dado una “nueva perspectiva” de la vida.

Dado que todos se vieron obligados a quedarse en sus hogares debido al virus, la fundadora de ‘Goop’ admite que el encierro le mostró cuánto había trabajado demasiado antes.

Ella dijo: “No me había dado cuenta de cuánto el ritmo normal de vida estaba sobrecargando nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros sistemas nerviosos.

“Como nos hemos visto obligados a confinarnos en nuestros propios hogares, eso ha generado mucha angustia emocional para algunos, y para otros ha sido muy pacífico. En mi caso, he experimentado ambos. He comenzado a establecerme en mi cerebro y cuerpo. Me ha dado una nueva perspectiva sobre cuánto voy a hacer en el futuro “.

Y la actriz y empresaria de 47 años admite que antes del encierro, ella “intentaba constantemente forzar los momentos de bienestar”, pero ahora está dejando que las cosas sucedan de manera mucho más natural y eso le ha ayudado a su mente a sentirse “más tranquila”.

En declaraciones a la Dra. Nadine Burke Harris para el número de julio / agosto de 2020 de la revista Shape, agregó: “Estaba constantemente tratando de empacar en los momentos de bienestar, pero no estaba realmente descomprimida hasta el fin de semana o cuando me fui de vacaciones”.

“Ahora me siento diferente, dejo que mi cuerpo se duerma y se despierte a su ritmo natural, con mis hijos todo el tiempo, comiendo juntos y teniendo conversaciones significativas. Nos quedamos en la mesa; nuestras cenas duran una hora y media. Mi corazón se siente más lleno y mi mente se siente más tranquila a ese respecto “.