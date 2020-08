Maky finalmente se quita el apellido de su ex esposo Juan Soler

La actriz argentina, a dos años de haberse separado, finalmente ya no lleva consigo el apellido “Soler”.

La ex esposa de Juan Soler, Maky, se ha quitado ya el apellido de su ex, después de dos años de su separación.

La actriz argentina había sido muy cuestionada por continuar con el apellido Soler en sus redes sociales, y había dicho esto hace tiempo: “Uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram, no me deja cambiar el nombre de usuario fácilmente, las oficinas están cerradas y yo no soy buena con la tecnología”.

Pero el día se llegó, y ahora aparece como @makyta_itsok, dejando ya para siempre el @makytasoler.

Sin duda la separación de Maky y Juan Soler fue una de las noticias tristes del espectáculo, ya que por 15 años fueron una de las parejas más sólidas y queridas del medio.