Mamá de Geraldine Bazán alaba a Gabriel Soto

Parece que la señora Rosalba Ortiz cambió de opinión respecto a su ex yerno, y ahora dice que es una “persona hermosa”.

Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán dijo ya no sentir rencor hacia Soto, con quien estaba muy molesta desde que se separó de su hija. Una de las razones es que el actor cambió su actitud hacia la prensa, pues cambió de manager: “Lo quiero felicitar, veo que ya Gabriel cambió de manager y publirrelacionista, ya son más inteligentes sus respuestas. Antes decía cosas que ni Dios Padre las perdona”, comentó la señora, quien agradece las declaraciones que ahora hace su ex yerno a la prensa.

“Es el papá de mis nietas, siempre se me hizo una persona hermosa, pero después de que empezó todo eso, tantas cosas que decía…pero ahora sí ya le llegó la madurez”, declaró doña Rosalba, quien hasta pidió a los productores darle trabajo a Gabriel Soto, incluso también a Irina Baeva, su prometida: “Por favor, denle trabajo a Gabriel, también a mi hija, que gracias a Dios no le falta, y también por qué no, a la otra persona (Irina)”.