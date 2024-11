Mamá de Poncho de Nigris aclara situación económica tras viralizarse cobrando pensión

Leticia Guajardo rompe el silencio y revela detalles sobre sus gastos y el apoyo económico que recibe de su hijo…

Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, se ha visto envuelta en una controversia luego de que se viralizara una imagen suya cobrando su pensión del bienestar en un banco.

A pesar de las críticas recibidas en redes sociales, Guajardo ha decidido aclarar su situación económica en una reciente entrevista. La madre del famoso influencer ha señalado que, a pesar de la percepción pública, no cuenta con una situación financiera holgada y que, al igual que cualquier otro adulto mayor, tiene derecho a recibir este apoyo gubernamental.

“Todo el mundo cree, no sé por qué piensan, que tengo dinero; no tengo lo suficiente. Tengo deudas. Estoy pagando mi póliza de gastos médicos a 12 meses sin intereses. Son 180 mil pesos, pero no la dejo de pagar porque soy yo», señaló.

Guajardo ha detallado que sus gastos mensuales superan considerablemente los ingresos que obtiene, incluyendo pagos de seguros médicos y cuidados para su esposo enfermo. Si bien reconoce el apoyo económico que recibe de su hijo, afirma que este no es suficiente para cubrir todas sus necesidades.

“Para mantener una casa son demasiados gastos. Aquí fácil son 40 mil pesos porque aparte mi esposo está enfermo. Él [Poncho] ayuda con lo de mi esposo, pero o sea, hay pañales, hay más cosas y es demasiado gasto», reveló.