Mandy Moore no acepta la disculpa pública de Ryan Adams

La cantante dice que es curioso que alguien “haga una disculpa pública y que no lo haga en privado”.

La estrella de ‘This Is Us’, Mandy Moore, una de varias mujeres que acusó a su ex esposo, el cantautor Ryan Adams, de conducta sexual inapropiada o comportamiento abusivo, habló sobre la disculpa pública que emitió durante el fin de semana, en la que dijo:

“No hay palabras para expresar lo mal que me siento por las formas en que he maltratado a las personas a lo largo de mi vida y mi carrera”, dijo Adams.

Ante esto, Moore expresó: “Es un desafío porque siento que, en muchos sentidos, he dicho todo lo que quiero decir sobre él y esa situación”, dijo a Hoda Kotb en el programa Today de NBC News el lunes por la mañana.

“Pero me parece curioso que alguien haga una disculpa pública y que no lo haga en privado”, y señaló que no ha estado en contacto con él recientemente.

“Estoy hablando por mí misma, pero no he tenido noticias suyas, y no estoy buscando una disculpa necesariamente”, continuó. “Pero me parece curioso que alguien haga una entrevista al respecto sin enmendar en privado”.

Adams fue objeto de una investigación del New York Times de 2019 que involucró entrevistas con varias mujeres que alegaron abuso emocional o manipulación severa por parte de Adams, incluida una mujer que mostró a los reporteros mensajes de texto sexualmente explícitos que dijo que intercambió con Adams cuando era menor de edad, así como clientes de producción que alegaron que fueron presionadas para tener relaciones sexuales y profesionales.

Moore sostuvo que Adams inicialmente fue su mentor, pero finalmente detuvo su carrera musical.

A raíz del artículo, se canceló el lanzamiento de tres álbumes planeados por el cantante a través de Universal Music Group, al igual que las fechas de la gira y varios patrocinios de productos con el cantante.