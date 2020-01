Margot Robbie creó una cuenta falsa en Twitter para seguir millenials

La actriz quería conocer el punto de vista del segmento acerca de lo que sería su nuevo personaje en ‘Bombshell’.

Margot Robbie creó una cuenta falsa en Twitter para seguir a los millennials conservadores mientras investigaba su papel en Bombshell.

La actriz australiana de 29 años interpreta a Kayla Pospisil en la nueva película, un personaje compuesto basado en mujeres jóvenes que trabajaron en la red de noticias de derecha Fox News, que fueron presuntamente acosadas sexualmente por el jefe de la red Roger Ailes.

Sin embargo, como la australiana no entendía la política de su personaje cuando obtuvo el papel por primera vez, investigó con una cuenta falsa de Twitter para descubrir qué motiva a las “jóvenes chicas conservadoras milenialls”.

“No la entendía en un inicio”, le dice Robbie a The Hollywood Reporter. “Pero mi proceso es hacer un montón de investigación, considerar cada opción, conocer cada situación, escenario, pensamiento y motivación por dentro y por fuera, para poder intervenir y luego dejarlo pasar”.

La actuación de Robbie le ha valido nominaciones a los Golden Globe y Screen Actors Guild Awards, y ha impresionado a su compañera de reparto Charlize Theron, quien interpreta a la ex presentadora estrella de Fox News, Megyn Kelly, quien se enfrenta a ‘Kayla’ en una escena por permanecer en silencio durante tanto tiempo sobre Ailes.

“Creo que su actuación (la de Robbie) en esta película es muy rara”, agrega Theron. “He visto esta película 50 veces, si no más, y cada vez que ella me atrapa. Es simplemente ridículo, ¡y estoy muerta por dentro! Y ella me atrapa cada jodida vez”, dijo Charlize acerca de sus personajes.

Bombshell ya está en los cines.