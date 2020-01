Margot Robbie no entendía en significado de lo que era “acoso sexual”

La actriz desconocía eso hasta que leyó el guión de su nueva película “Bombshell”.

La actriz Margot Robbie dice que no entendió completamente el significado del acoso sexual hasta que leyó el guión de su nueva película “Bombshell”.

Ella protagoniza junto a Nicole Kidman y Charlize Theron en “Bombshell”, que se basa en relatos reales de acoso sexual de mujeres que trabajan en Fox News.

A pesar del impulso del movimiento #MeToo en 2017, Margot dice que no sabía lo que realmente significaba ser acosada sexualmente, informa el diario Metro.

“Una de las líneas que me sorprendió cuando leí el guión por primera vez fue que el acoso sexual incluye cualquier avance sexual no deseado. No sabía qué era el acoso sexual “, le dijo al Herald Sun.

Margot, de 29 años, pensó que se requería “contacto físico” para que el acoso sexual fuera “considerado ilegal o incorrecto”. “Eso realmente me sorprendió”, admitió.

“Bombshell” narra la historia de cómo el jefe de Fox News, Roger Ailes, fue acusado de acoso sexual y de las mujeres que derribaron al infame hombre que creó la red.

Charlize será vista como la presentadora de Fox News de la vida real, Megyn Kelly, mientras que Nicole ha asumido el papel de Gretchen Carlson. Margot interpreta al personaje ficticio Kayla Pospisil.