María Antonieta de las Nieves se da un tierno beso con Édgar Vivar

#ENTRETENIMIENTO No es secreta la amistad entre la actriz mexicana #MaríaAntonietadelasNieves y el intérprete #ÉdgarVivar. Ambos se conocieron hacia finales de 1970, cuando 'El #Chavodel8' se preparaba para ingresar a las pantallas televisivas. Durante el largo trayecto de la serie, en el que interpretaron a #LaChilindrina y al #SeñorBarriga, respectivamente, consolidaron un vínculo fraterno que se mantiene hasta la actualidad. Muestra de ello, los artistas regalaron un emotivo momento a sus seguidores en redes sociales: se dieron un beso en los labios. Cuando se le consultó sobre el #beso, la artista comentó: "Es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él soltero, nadie nos puede reclamar". Asimismo, De las Nieves dijo que el beso la sorprendió, pero "me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros".