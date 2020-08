Mariana Ochoa descubrió que su hijo padece de trastorno de déficit de atención

La cantante durante la cuarentena por el Covid-19, descubrió que su hijo padece trastorno de déficit de atención (TDA).

Mariana Ochoa revela un padecimiento que descubrió en su hijo durante esta pandemia del covid-19, ya que con la más prolongada convivencia con él, pudo detectar que algo no andaba bien.

La integrante de OV7 comentó a ‘Ventaneando’: “Llegué a pensar que era hiperactividad, porque es muy activo. Lo asocian con desorden de atención, de hecho. Y desgraciadamente hay muchísimos casos en nuestro país, y medican a los niños”.

La cantante explicó: “En su caso tiene un área del cerebro menos desarrollada en ese sentido, en el de autocontrol, para ser precisos, pero gracias a Dios no fue hiperactividad”.

Mariana también reveló que se decidió por medicar a su hijo con medicina homeopática, dejando de lado la medicina convencional: “Me dijeron que con la homeopatía va a estar súper bien, y con mucha disciplina”.

Mariana Ochoa está separada del padre de sus hijos, pero tienen muy buena relación, incluso durante esta contingencia sanitaria, en la que se cancelaron todos los conciertos y ella no ha tenido ingresos económicos, su ex esposo ha aportado todo lo necesario para que a ella y a sus hijos no les falte nada.