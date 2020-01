Marjorie de Sousa presume cumpleaños de su hijo Matías y recibe críticas

La actriz celebró con bombo y platillo el cumpleaños número 3 de hijo, pero el padre del pequeño no estuvo presente.

Marjorie de Sousa celebró con bombo y platillo el cumpleaños número 3 de hijo Matías, producto de su relación con el también actor Julián Gil, realizándole una fiesta temática de Toy Story.

“Hace tres años llegaste para cambiarlo todo. Me llenaste del amor más profundo y puro que se puede sentir, me enseñas día tras día, me ayudas en cada paso que doy. Eres mi razón de vivir. Te amo con todo mi ser, hijo. Para ti siempre estaré sin excusas, por ti todo, por ver esa alegría que siempre tienes, por mantener en ti ese hermoso ser, por hacer de ti un gran hombre. Tú y yo somos un gran equipo mi guerreo. Te amo infinitio mi señor sol”, escribió Marjorie en una video de Instagram.

Pero muchos fanáticos han criticado a la actriz venezolana, por el hecho de que Julián no pueda pasar tiempo con su hijo, además de la cantidad de dinero que le pide para la manutención del menor.

“Y todo el crédito es para ella, ahí va la plata que le quita al papá también”, dijo uno de los críticos.

“Podrá tener todo en cuanto a lo material se refiera, pero no tiene el padre a su lado, es como si no tuviera nada. La ignorancia es grande y va en patines”, escribió otro seguidor.

Julián Gil y Marjorie de Sousa siguen sin llegar a un acuerdo por el monto de manutención que el actor argentino debe pagarle al menor, además de los días de convivencia que tendrá con él, pues a pesar de que hace unos meses se dio a conocer que un juez ya había dictado una sentencia definitiva, recientemente se informó que Gil apeló esta decisión a través de la vía legal.