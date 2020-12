Matthew McConaughey critica como Hollywood trata a electores de Trump

El actor califica de arrogantes a muchas estrellas de Hollywood por cómo tratan a los millones de electores de Trump.

La estrella estadounidense Matthew McConaughey criticó a las “élites” de Hollywood por cómo reaccionaron a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Durante una entrevista en el podcast de Russell Brand, Under the Skin, el actor dijo que era “hipócrita” por parte de los VIP de Hollywood no esperar que los partidarios de Donald Trump no aceptaran los resultados de la carrera presidencial.

Se le preguntó a McConaughey si observaba una “condena y crítica de la gente trabajadora corriente” hacia el mundo del espectáculo cuando se trata de política.

“Hay una especie de descuido, como, ‘Oh, son tontos, están votando por el Brexit, están votando por Trump’. No me gusta, y no me gusta escuchar eso”, había dicho Brand.

En respuesta a eso, McConaughey dijo: “Hay muchas personas en esa izquierda liberal que son absolutamente condescendientes, condescendientes y arrogantes con el otro 50 por ciento”.

“Estoy seguro de que lo vieron en nuestra industria cuando Trump fue votado hace cuatro años, ellos negaron que fuera real. Algunos de ellos estaban en absoluta negación ”, dijo.

“Ahora parece que Biden es nuestro hombre. Ahora tienes el derecho que está en la negación, porque su lado tiene noticias falsas. Y tengo entendido que les han dado noticias falsas. Nadie sabe qué diablos creer, ¿verdad? Así que están abandonando su último bastión de defensa ”, continuó.