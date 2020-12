Matthew McConaughey dice que los “extremistas” dividen a Estados Unidos

El actor dice que los extremistas de “izquierda y derecha” profundizan la división en su país.

Matthew McConaughey afirma que la “extrema derecha” está profundizando la división política en Estados Unidos.

Durante una charla en Good Morning Britain, el actor de Interstellar, de 51 años, reiteró sus comentarios anteriores sobre la hipocresía de las élites de Hollywood tras los resultados de las elecciones.

“Necesitamoss liberales. Lo que no creo que necesitemos son los antiliberales. Y lo que no creo que algunos liberales vean es que a menudo los iliberales los canibalizan “, dijo la estrella de True Detective.

“Ahora hay extremos en ambos lados que creo que son injustos, que no creo que sean el lugar correcto para estar. La extrema izquierda y la extrema derecha ilegitimizan por completo al otro lado, el liberal y el conservador, que necesitamos en ciertos lugares ”.

“Los dos extremos ilegitimizan esos dos lados. O exageran la postura de ese lado en un estado irracional que no tiene sentido y que no es justo cuando cualquiera de los lados hace eso “, continuó diciendo.

Anteriormente, durante el podcast de Russell Brand, Under the Skin, McConaughey había hablado de que las estrellas de primer nivel de Hollywood eran “hipócritas”.

“Hay una especie de descuido, como, ‘Oh, son tontos, están votando por el Brexit, están votando por Trump’. No me gusta, y no me gusta escucharlo”, dijo Brand durante la entrevista.

En respuesta a eso, McConaughey dijo: “Hay muchas personas en esa izquierda iliberal que son absolutamente condescendientes, condescendientes y arrogantes con el otro 50 por ciento”.