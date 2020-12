Kylie Jenner nombrada la celebridad mejor pagada del mundo en 2020

La magnate de maquillaje e influencer ganó en el año de la pandemia US$590 millones, y es seguida por Kanye West.

La estrella de reality show y magnate del maquillaje Kylie Jenner ha sido nombrada la celebridad mejor pagada del mundo para el año 2020 por Forbes.

Según la lista anual, la estrella de Keeping Up With The Kardashians encabezó la lista de las celebridades mejor pagadas con US$ 590 millones ganados el año pasado.

Las ganancias de la magnate del maquillaje fueron seguidas por su cuñado Kanye West.

El esposo de Kim Kardashian ganó US$ 170 millones este 2020.

Según Forbes, Kylie Jenner recibió la mayor parte de las ganancias de la venta del 51 por ciento de su compañía Kylie Cosmetics a Coty, que cotiza en bolsa.

La lista muestra que las celebridades mejor pagadas del mundo ganaron un total de US$ 6.1 mil millones antes de impuestos y tarifas, una caída de US$ 200 millones desde 2019 debido a la pandemia de coronavirus.

Otras estrellas que llegaron a la lista fueron Roger Federer con US$ 106 millones, Cristiano Ronaldo US$ 105 millones y Lionel Messi US$ 104 millones.