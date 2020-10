Matthew McConaughey se da el lujo de rechazar ofertas millonarias

El actor habló sobre sus opciones profesionales y como puede darse el lujo de rechazar más de US$14 millones para hacer una comedia.

Con una fortuna personal de US$140 millones de dólares , el dinero no parece ser muy importante para Matthew McConaughey. El actor afirmó en su nuevo libro autobiográfico Greenlights, que rechazó una oferta de US$ 14.5,5 millones para hacer otra comedia romántica.

El actor de 50 años habló sobre sus opciones profesionales después de una serie de éxitos, incluyendo ‘The Wedding Planner’ y ‘How To Lose A Guy In 10 Days’, y reveló que rechazó un gran negocio en 2010 cuando decidió dejar el género al revés.

Escribiendo en sus memorias, no mencionó de qué película se trataba, pero escribió: “Rechacé la oferta. Si no pudiera hacer lo que quisiera, no haría lo que no hice, sin importar el precio”, justificó.

Matthew, quien está casado con la brasileña Camila Alves, madre de sus tres hijos, admitió que le gustaba hacer comedias románticas, porque su tarifa pagaba las casas de playa que alquilaba para ‘correr sin camisa’.

“Las comedias románticas continuaron siendo mis únicos éxitos de taquilla, lo que las convirtió en mis únicas ofertas consistentes. Para mí, personalmente, me gustaba poder brindar a las personas un escape romántico completo del estrés de sus vidas, donde no tenían que pensar en nada, solo mira al chico perseguir a la chica, caer y levantarse y finalmente agarrarla. Cogí el bate de Hugh Grant y corrí con él “, comentó.