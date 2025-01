Matty Healy podría revelar detalles de su romance con Taylor Swift en su nuevo álbum

El líder de The 1975 estaría utilizando su música para expresar sus sentimientos sobre su breve relación con la cantante…

Se rumorea que el próximo álbum de Matty Healy, líder de The 1975, contendrá referencias explícitas a su breve romance con Taylor Swift. Según fuentes cercanas al músico, Healy estaría utilizando su música como un medio para expresar los sentimientos que surgieron de esta relación.

La relación entre Healy y Swift generó gran interés mediático a principios de 2023. Aunque fue breve, la conexión entre ambos artistas dejó una huella evidente, especialmente después de que Swift hiciera alusiones a este romance en su álbum «The Tortured Poets Department».

Según Page Six, la canción principal del nuevo álbum de Healy, titulada «God Has Entered My Body» [Dios entró en mi cuerpo], contiene letras que podrían interpretarse como una respuesta directa a las referencias de Swift. Frases como «Keep your head up Princess, your tiara is dropping» [Levanta la cabeza, princesa, se te cae la corona] han alimentado las especulaciones sobre una posible «guerra de canciones» entre ambos artistas.

Si bien Healy ha sido reservado en cuanto a su vida personal, sus letras a menudo han sido interpretadas como reflexiones sobre sus experiencias amorosas. En este caso, parece que el músico estaría dispuesto a romper su silencio y compartir detalles más íntimos sobre su relación con Swift.