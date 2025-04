Justin Bieber lanza indirecta a Selena Gomez

El artista compartió un video que muchos interpretaron que fue direccionado a su exnovia…

Los seguidores de Justin Bieber especulan que el cantante habría reaccionado de forma velada al compromiso de su exnovia, Selena Gomez, con Benny Blanco. La teoría surge a raíz de un meme que Bieber compartió en su historia de Instagram el pasado miércoles.

El meme en cuestión presentaba una escena de «El Señor de los Anillos», mostrando al personaje Gollum mirando asombrado un anillo dorado. El texto en el video decía: «Chicas en redes sociales cuando se comprometen».

La enigmática publicación del artista no tardó en generar un torbellino de especulaciones en redes sociales. Muchos internautas interpretaron el post como una indirecta o una muestra de despecho hacia Gomez.

Justin Bieber vía Instagram

«¿Justin Bieber se está volviendo loco por el compromiso de Selena? El karma es real», comentó un usuario en X (ex Twitter).

Cabe recordar que la también actriz anunció su compromiso con el productor musical Benny Blanco en diciembre de 2024 a través de Instagram, después de más de un año de relación. En ese momento, Gomez mostró con orgullo su anillo de diamantes personalizado, diseñado por Blanco.

Además, algunos fans creen que Gomez lanzó sus propias indirectas a Bieber en el álbum conjunto con Blanco, «I Said I Love You First», publicado en marzo. Específicamente, en la canción «How Does It Feel to be Forgotten», la cantante interpreta: «Eres tan vergonzoso / Ve a llorar cuando nadie te esté viendo / No puedo imaginarlo / ¿Cómo se siente haber sido olvidado?» [traducción].

Gomez y Bieber se separaron oficialmente en marzo de 2018, tras años de relación intermitente. Pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, el cantante de «Peaches» contrajo matrimonio con la modelo Hailey Baldwin (ahora Hailey Bieber).