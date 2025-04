Daniela Spanic revela que está siendo perseguida por su exmarido

La actriz lleva a su exesposo a los juzgados y admite temer por su seguridad…

Daniela Spanic denuncia que su exesposo, Ademar Nahum, supuestamente la persigue.

En el pasado, la modelo ya había afirmado que sufría violencia psicológica por parte de Nahum.

Ahora, la situación ha escalado al ámbito legal. Daniela se presentó recientemente en los Juzgados de lo Familiar de la Ciudad de México para iniciar un proceso contra su exmarido por, presuntamente, no pagar la pensión establecida.

De acuerdo con Daniela y su abogado, tras el divorcio se pactó un convenio mediante el cual Nahum debía pagarle una pensión periódica a la actriz. Sin embargo, ante el incumplimiento de los últimos meses, han iniciado un «juicio de ejecución de cumplimiento» de dicho acuerdo. El abogado también explicó que este convenio se debió a que, según los documentos, se habían casado por «bienes separados».

No obstante, Daniela Spanic aclaró un punto crucial: afirmó que originalmente se casaron por «bienes mancomunados». Acusó a su exesposo de aprovechar su convalecencia tras sufrir un derrame cerebral para hacerla firmar, usando su huella dactilar, un documento que modificaba el régimen a separación de bienes.

«Me dio el derrame cerebral y él aprovechó para firmar con mi dedito que estaba con bienes separados […] Solo quiero justicia. Llevo ya varias semanas que no me da mi cheque de 10 mil pesos semanales», puntualizó.

Además de la disputa legal y económica, Daniela reveló una situación preocupante sobre su seguridad personal. Denunció haber notado que un coche la persigue desde hace tiempo. Según relató, en la madrugada del pasado 2 de abril, logró confrontar al conductor: «Yo le dije ‘¿Quién es usted? Me está persiguiendo ¿De parte de quién me está persiguiendo?’. Él me dijo el nombre, que es de Ademar, y se fue», contó.