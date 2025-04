¿Por qué Lupita D’Alessio nombró a su hijo Ernesto como albacea?

La cantante tiene tres hijos y tras su susto de salud ha tomado esta decisión…

Lupita D’Alessio generó inquietud entre sus seguidores a finales de marzo al ser internada por problemas respiratorios, un episodio que la llevó a reflexionar sobre su legado, según la revista TVNotas. Aunque la artista suele ser reservada con su vida privada, una amiga cercana reveló a la publicación que Lupita decidió designar a uno de sus hijos como albacea testamentario para asegurar que sus bienes sean distribuidos de acuerdo a su voluntad.

“La hospitalización la hizo pensar mucho. Como dice el refrán, ‘Mujer precavida vale por dos’. Para evitar conflictos familiares y que sus hijos discutan por su herencia, quiso dejar todo claro en su testamento por si algo llegara a pasar. Lupita es muy ordenada, tanto en lo profesional como en lo personal. Siempre ha tenido todo bajo control y era cuestión de tiempo que abordara este tema tan importante. Con su esfuerzo a lo largo de su carrera, ha construido un patrimonio, y solo uno de sus hijos se encargará de cumplir sus deseos cuando ya no esté”, explicó la fuente.

Lupita D’Alessio ya se recupera en casa

¿Qué le pasó a Lupita D’Alessio?

Tras su ingreso al hospital por dificultades respiratorias, la cantante recibió atención médica y, ya fue dada de alta. Sin embargo, el susto la motivó a organizar su testamento.

Además de Ernesto, Lupita es madre de Jorge y César.

«No sé detalles exactos del testamento ni cómo se dividirán los porcentajes. Lupita nos comentó que Ernesto será el albacea y se encargará de todo si ella llegara a faltar. Lo escogió porque le tiene una confianza inmensa. Es maduro, centrado y responsable. Claro que también confía en Jorge y César, a quienes ama por igual y de los que está muy orgullosa”, detalló.

La fuente aseguró a la revista que esta decisión no ha generado roces entre los hermanos. “Solo se puede elegir a un albacea, y Ernesto fue el indicado para ella. Ha estado más cerca de Lupita, pero no hay pleitos ni rivalidades. Todos se quieren mucho. No sé si Jorge y César estarán de acuerdo, pero coincido con Lupita en que Ernesto es ideal para cuidar sus bienes. Ella es justa y seguro dejará todo equitativo para sus hijos”, concluyó.