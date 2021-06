Maya Henry es vista sin anillo de compromiso de US$4 millones

Tras separarse de Liam Payne, la modelo de 21 años dejó de usar la impresionante joya.

Se pudo ver a Maya Henry brillando como siempre después de su ruptura con su ex prometido Liam Payne.

La modelo fue vista disfrutando de un almuerzo en West Hollywood, California.

La joven de 21 años mostró una sonrisa cuando salió a Los Ángeles sin su anillo de compromiso de US$4 millones.

La bella lucía un vestido midi rosa con un escote cuadrado que combinó con zapatillas blancas.

Liam, a principios de junio, dijo que terminó su relación con la modelo porque necesitaba “trabajar en sí mismo”, pero agregó que está “molesto” por lastimar a su ex.

“Siento que más que nada en este momento, estoy más decepcionado de mí mismo porque sigo lastimando a la gente”, dijo en el podcast Diary of a CEO .

“Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones. Y sé cuál es mi patrón de cosas con las relaciones en este momento”.

“Simplemente no soy muy bueno en ellos, así que necesito trabajar en mí mismo antes de ponerme ante alguien más”.