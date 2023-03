Médicos obligaron a Justin Bieber encerrar su gira Justice World

El cantante necesita enfocarse en su salud debido a enfermedad…

Han trascendido nuevos detalles sobre la decisión de Justin Bieber de poner fin a su «Justice World Tour». Según el periódico «Daily Mail», el cantante canadiense estaba dispuesto a continuar, pero sus médicos lo «obligaron» a cancelar los espectáculos restantes debido a la creciente preocupación de su equipo médico sobre su batalla en curso contra el síndrome de Ramsay Hunt.

Una de las fuentes le dijo al diario que Justin ‘está frágil’ por la enfermedad:

«No tenía otra opción. Él sabe que si no cancelara las fechas restantes de la gira, podría tener un impacto terrible en su salud en general. Si no tiene salud, no tiene nada», afirmó.

«[Justin] se siente muy mal por esto, es consciente de que afecta a mucha gente, pero está comprometido a asegurarse de que todos estén bien», señala.

La fuente agregó que, además de los médicos, su esposa Hailey Bieber, su familia y amigos también estaban «preocupados» por el deterioro de su salud:

«Durante tantos años, Justin sintió que era invencible y que nada podía lastimarlo. Pero después de enfermarse con Ramsay Hunt, está muy claro que no lo es», compartió la fuente.

Justin tenía previsto actuar en Reino Unido, Australia, Polonia, Francia, Nueva Zelanda, Dinamarca y República Checa, pero debido al síndrome de Ramsay Hunt, diagnosticado en junio del año pasado, cuando padeció parálisis facial, lo mejor fue la cancelación de la gira para centrarse exclusivamente en su salud.