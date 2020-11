Megan Fox furiosa con Brian Austin Green por “exponer a sus hijos”

La actriz le pide a Austin Green “parar” con esos mensajes que la hacen parecer una madre ausente.

Megan Fox enfurece con su ex Brian Austin Green por exponer la imagen de sus hijos en internet, y le pide parar con esos mensajes que la hacen parecer una madre ausente y despreocupada de sus hijos.

El ex estrella de Beverly Hills 90210 compartió en Instagram una foto en la que aparece con un simpático disfraz de peluche blanco, y a su lado su hijo más pequeño Journey, con disfraz de Capitán América. Megan le reclamó que los exponga tanto en redes: “…no es difícil recortar o elegir fotos donde no aparecen. Pasé un gran Halloween con ellos ayer y sin embargo no aparecen en mis redes sociales”.

La actriz le pide que deje de crear una imagen negativa de ella: “Sé que amas a tus hijos. Pero no sé por qué no puedes dejar de usarlos a través de Instagram. Estás tan intoxicado con alimentar la narrativa constante de que soy una madre ausente”.

Todo esto empezó cuando Brian Austin Green reaccionó a una foto de su ex mujer con su nuevo amor, el rapero Machine Gun Kelly, en donde la actriz escribió: “Chico dolorosamente hermoso, mi corazón es tuyo”. El actor a su vez publicó una foto con sus hijos, y escribió: “Chicos dolorosamente hermosos, mi corazón es de ustedes”, en clara referencia a lo expresado por la madre de sus pequeños.