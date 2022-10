Meghan Markle afirma que Harry le buscó ayuda profesional

La duquesa de Sussex asegura que pasó por su peor momento recientemente…

Meghan Markle se ha sincerado sobre su salud mental en un nuevo episodio de su podcast «Archetypes» en Spotify. Hablando con las actrices Constance Wu, Jenny Slate y Deepika Padukone, la duquesa de Sussex reveló que su esposo, el príncipe Harry, pudo encontrar una terapeuta para ayudarla en su «peor momento», durante un estado «terrible» que estaba viviendo

“En mi peor momento… mi esposo encontró una referencia… llamé a esta mujer, ella ni siquiera sabía que la estaba llamando. Ella estaba comprando en el supermercado. Podía escuchar el bip, bip, y yo estaba como, ‘Hola’, y me presenté… y dije que necesito ayuda.» , dijo.

Markle notó que la terapeuta “podía escuchar en qué estado terrible” se encontraba.

«Creo que es importante para todos nosotros ser realmente honestos sobre lo que necesitas y no tener miedo de hacer las paces con eso, de pedir ayuda», continuó.

Meghan agregó que la han llamado de ‘loca’: “Me siento muy fuerte con esa palabra. La forma en que se usa tan casualmente y el daño que ha hecho a la sociedad y a las mujeres en todas partes… el estigma en torno a la palabra también tiene este efecto silenciador», señala.

“Las mujeres con problemas reales de salud mental se asustan, se callan, interiorizan y reprimen durante mucho tiempo”, justifica.

En un momento, Markle pidió a sus invitadas que levantaran la mano si alguna vez las habían llamado «locas», «histéricas» o «completamente irracionales», entre otros insultos.

“Si estuviéramos todas en la misma habitación y pudiéramos vernos, creo que sería muy fácil ver cuántas tenemos la mano en alto”, justificando que ella también levantó la mano.

“Mi esposo trabaja mucho con la comunidad militar como veterano y a menudo escucha sobre lesiones invisibles”, explicó Markle. “Si sufres de trastorno postraumático, es algo que no puedes ver. Y si no lo ves, simplemente está escondido debajo de la alfombra”, comentó, destacando lo importante que es buscar ayuda y no negar ayuda a quien realmente la necesita.