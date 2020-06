Meghan Markle da mensaje contra el racismo por la muerte de George Floyd

Hablando ante alumnos de high school, Meghan calificó los eventos de la semana pasada de “absolutamente devastadores”.

Meghan Markle ha compartido un mensaje de video conmovedor sobre el racismo y la muerte de George Floyd bajo custodia policial, calificando los eventos de la semana pasada de “absolutamente devastadores”.

En un discurso virtual a la clase de graduados de high school de Los Ángeles a la que asistió, la duquesa de Sussex rindió homenaje a Floyd y otras víctimas negras de la brutalidad policial.

“No estaba segura de qué podría decir. Quería decir lo correcto”, Meghan les dice a los estudiantes de la Escuela Immaculate Heart , según lo informado por la revista Essence.

“Me di cuenta de que lo único incorrecto es no decir nada. Porque la vida de George Floyd importaba y la vida de Breonna Taylor importaba y la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice importaba … y también lo hicieron muchas otras personas cuyos nombres conocemos y otros que no.”

Meghan, quien nació y creció en Los Ángeles, donde actualmente vive con el príncipe Harry y su hijo Archie, comparte sus recuerdos de los disturbios que ocurrieron en la ciudad en 1992.

Al explicar esos disturbios también se desencadenó por “un acto de racismo sin sentido”, la duquesa recuerda que se apresuró a su casa por el toque de queda, olió a humo y vio “cenizas cayendo del cielo” y personas corriendo de edificios en llamas.

“Recuerdo haber visto hombres en la parte trasera de una camioneta con armas y rifles. Recuerdo haber levantado la vista y ver el árbol, que siempre había estado allí, completamente carbonizado”, continúa.

“Esos recuerdos no desaparecen, y no puedo imaginar que a los 17 o 18 años, que es la edad que ustedes tienen ahora, deberían tener una versión diferente de ese mismo tipo de experiencia. Eso es algo que tú debes entender como una lección de historia, no como su realidad.

“Así que lamento que de alguna manera no hayamos llevado el mundo a un lugar mejor … Lamento que tengan que crecer en un mundo donde esto todavía está presente”.

Concluyendo su mensaje de cinco minutos, Meghan insta a los estudiantes a aprovechar las habilidades y el trabajo de sus años de secundaria, y canalizarlos a tomar medidas y ser líderes.

“Vamos a reconstruir, reconstruir y reconstruir hasta que se reconstruya. Porque cuando la base se rompe, nosotros también”, dice ella.

“Van a liderar con amor, van a liderar con compasión, van a usar su voz de una manera más fuerte que nunca, porque la mayoría de ustedes tienen 18 años, o van a cumplir 18 años y van a votar.

“Sé que sabes que las vidas negras importan, así que ya estoy emocionada por lo que van a hacer en el mundo. Están equipados, están listos, los necesitamos y están preparados”.