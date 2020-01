Meghan Markle firma acuerdo con Disney

La duquesa de Sussex acordó grabar una “voz en off” a cambio de una donación para la protección de elefantes.

Meghan Markle acordó grabar una voz en off para Disney, a cambio de que la compañía haga una donación a una organización benéfica que trabaja para proteger a los elefantes.

Esto ocurre pocos días después de que Meghan y Harry sorprendieron a la familia real al anunciar inesperadamente que se alejarían de sus roles para pasar más tiempo en América del Norte y “trabajar para ser financieramente independientes”.

The Times no dio detalles sobre lo que implicaría la voz en off de Meghan, pero dijo que Disney haría una donación a la organización benéfica Elephants Without Borders a cambio. El periódico no dijo de dónde había venido la información.

Una portavoz de Meghan, cuyo título oficial seguirá siendo la duquesa de Sussex, no hizo comentarios inmediatos sobre el informe. Una portavoz del Palacio de Buckingham tampoco tuvo comentarios inmediatos.